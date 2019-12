Nürnberg, 20. Dezember. Vier Tage vor Heilig Abend hat die Stadt Nürnberg überraschend ein neues Christkind präsentiert. "Der kleine Markus übernimmt den Endspurt", sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) am Freitag bei der Vorstellung auf der Empore der Frauenkirche. "Er ist ein echter Engel. Wenn er strahlt, sind alle Sorgen vergessen." Markus Söder stammt aus Nürnberg-Mögeldorf und ist mit 52 Jahren das bislang älteste Nürnberger Christkind. Bis Weihnachten wird das neue Christkind, das sonst in der Bayerischen Staatskanzlei in München tätig ist, von seinem Arbeitgeber freigestellt. "Es ist doch selbstverständlich, dass wir dem Markus diese Chance nicht verbauen", so Staatskanzleichef Florian Herrmann. In den nächsten vier Tagen will das neue Christkind 278 Termine absolvieren.

Markus Söder kündigte an, das erste klimaneutrale Christkind der Nürnberger Stadtgeschichte zu werden. Er änderte bei seinem Auftritt auf der Empore sogar eigenständig den berühmten Prolog ab: "Das Christkind lädt zu seinem Markte ein, und wer da kommt, der soll CO₂-frei sein." Nicht einmal die städtische Mitarbeiterin, die das Christkind rund um die Uhr betreut, wusste davon: "So ein Frechdachs", kommentierte Oberbürgermeister Maly. Statt der traditionellen Goldkrone trug Markus Söder demonstrativ einen selbst gebastelten Haarreif aus Zweigen, getrockneten Orangenschalen und benutzten Kaffee-Kapseln. Seine blond gelockte Perücke besteht zu 100 Prozent aus Zwergpinscher-Echthaar. Das neue Christkind teilte mit, maximal zehn Jahre im Amt bleiben zu wollen.

Dennoch gab es auch Missstimmung. Kritiker warfen dem neuen Christkind "charakterliche Schwächen vor"; es sei "von Ehrgeiz zerfressen" und nur durch "Schmutzeleien" ins Amt gekommen. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) verteidigte das neue Christkind vehement. "Markus ist in einer harten Auseinandersetzung Christkind geworden", sagte Stoiber. "Aber das ist normal. Christkind wird immer der, der es am meisten will." OB Maly wies daraufhin, dass Markus Söder dafür andere wichtige Anforderungen an das Christkind "sogar übererfüllt", etwa das Mindestalter von 16 Jahren oder die Mindestgröße von 160 Zentimetern.