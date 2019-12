Für heuer hätt' ma's gschafft, lässt sich bald sagen, um zum Jahresende einmal wieder den großen Gerhard Polt zu zitieren. Ein paar Dinge wollen noch erledigt sein, bevor das neue Jahr beginnt, auch wenn das Feuerwerk, das Polt in jenem kurzen Stück pflichtschuldig abschießt, inzwischen nicht mehr dazu gehört. "Brot statt Böller" gehört zwar schon seit Anfang der Achtzigerjahre zu den Spenden-Schlachtrufen der evangelischen Kirche, durchgesetzt hat sich der - wenigstens gefühlte - Feuerwerksverzicht in der breiten Masse aber erst jetzt. In einigen Städten erfordert der Denkmalschutz ohnehin ein Böllerverbot, anderswo ist es Tierliebe oder eben doch das kollektive schlechte Gewissen, das längst Bayern erreicht hat. Ein Feuerwerk jedenfalls lässt sich wohl erst wieder zünden, wenn ein findiger Jugend-forscht-Gewinner die emissionsfreie Öko-Rakete mit Warp-Antrieb erfunden hat.

Was gleich zu den guten Vorsätzen führt, die im alten Jahr noch gefasst werden wollen. Weniger Plastik, mehr Bewegung, keine Flugreisen, eh klar. Man könnte sich auch freiwillig als Wahlhelfer melden oder im Sinne des Ministerpräsidenten ein paar Bäume pflanzen. Und natürlich der eigenen Frau öfter Blumen mitbringen.

Nun überdauern viele Vorsätze bekanntlich kaum die Neujahrsansprachen, das ist offenbar auch der Oberpfälzer Polizei nicht entgangen. Beamte haben dort einem Temposünder statt eines Strafzettels kürzlich eine besondere Auflage verpasst: Er sollte seiner Frau einen Blumenstrauß schenken. Das tat dieser auch, was größere Verblüffung bei der Ehefrau auslöste. Sie bedankte sich bei den Beamten, die offenbar instinktiv den richtigen Kandidaten für diesen Auftrag erwischt hatten. Der zweite Blumenstrauß in 13 Jahren Ehe sei das gewesen, ein Umstand, der nicht viel Raum lässt für Illusionen: "Wer weiß, wann ich sonst wieder zu diesem Vergnügen gekommen wäre", schrieb die Dame der Polizei.

Damit allerdings steht der Herr vermutlich nicht ganz alleine da, was ein Blick auf einen zweiten großen bayerischen Poeten nahelegt. "Ich bin kein direkter Rüpel, aber die Brennnessel unter den Liebesblumen", sagt einst Karl Valentin über sich. Und der musste in diesem Jahr auch unbedingt noch zitiert werden.