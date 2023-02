Wie kam das Schneckengift in die Kaffeemaschine der Murnauer Unfallklinik? Das will nun die Polizei klären.

Bei der Reinigung einer Kaffeemaschine in der Küche des Unfallklinikums Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ist am Donnerstag ein Ungeziefervernichtungsmittel entdeckt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich bei der Substanz um Metaldehyd, auch bekannt als Schneckenkorn. Es wird üblicherweise zur Abwehr von Schnecken in Haus und Garten verwendet und ist für die Weichtiere tödlich.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd könnten bis zu 190 Personen den Kaffee aus der betroffenen Großmaschine konsumiert haben, gesundheitliche Auswirkungen seien "nach derzeitiger fachlicher Einschätzung" aber nicht zu befürchten. Derzeit seien auch keine Berichte über Symptome bei Betroffenen bekannt. Experten des Landeskriminalamts sind zu den Ermittlungen hinzugezogen worden. Patienten und Mitarbeiter wurden über den Vorfall informiert.

Die Kriminalpolizei in Garmisch-Partenkirchen ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Ein Tatverdächtiger ist laut Mitteilung bislang nicht bekannt.