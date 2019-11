Nach der Havarie eines Schiffes ist die Donau bei Stephansposching im niederbayerischen Landkreis Deggendorf am Freitag gesperrt worden. Nach Polizeiangaben war gegen 3.40 Uhr ein Güterschiff mit einer Fahrwassertonne kollidiert. Dem Kapitän des mit etwa 850 Tonnen Malz beladenen Schiffs war bereits am 22. Oktober die Weiterfahrt durch das Wasser- und Schifffahrtsamt verboten worden, nachdem das Schiff auf Grund gelaufen war. Seitdem war es außerhalb der Fahrrinne verankert gewesen. Vermutlich aufgrund des steigenden Pegels habe sich das Schiff in der Nacht zu Freitag aus der Verankerung gelöst und sei nach 100 Metern mit der Wasserstandstonne zusammengestoßen, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Tonne verkeilte sich dabei mit dem Ruderblatt und der Ankerkette. Erst gegen Mittag konnte sie gelöst und der Schiffsverkehr wieder freigegeben werden. Das Güterschiff fuhr in den Hafen Deggendorf und blieb offenbar unbeschädigt.