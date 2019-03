25. März 2019, 18:51 Uhr Unfall Der Lkw und die Gaffer

Auf der A 3 östlich von Regensburg ist ein Autotransporter umgekippt - und zog ungeliebte Fotografen an

Auf der A 3 östlich von Regensburg ist ein Autotransporter umgekippt. Der Fahrer habe am Montagmorgen die Kontrolle über den Transporter verloren, das Fahrzeug sei gegen die Mittelleitplanke gekracht und umgekippt, teilte die Polizei mit. Der Transporter sei auf dem Dach liegen geblieben. Geladen waren ein Auto und ein kleiner Lkw. Die A 3 wurde zwischen Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) und Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Gaffer aus ihren Autos ausgestiegen, um den Unfall zu fotografieren.