30. Juni 2019, 18:35 Uhr Umweltminister zufrieden Naturschutzprogramm findet Anklang

In diesem Jahr nehmen so viele Waldbesitzer wie noch nie zuvor am Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald des Umweltministeriums teil. Wie Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) betonte, seien 2019 erstmals Anträge mit einem Volumen von mehr als fünf Millionen Euro gestellt worden - "eine Steigerung um eine weitere Million gegen über den Vorjahren", sagte Glauber.