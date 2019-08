9. August 2019, 18:52 Uhr Umstrittenes Bauprojekt Isental-Autobahn wird früher fertig

Die neue A 94 von München durch das Isental Richtung Mühldorf wird voraussichtlich vier bis fünf Wochen früher fertig als geplant. Man strebe eine Übergabe des 33 Kilometer langen Abschnitts zwischen Pastetten und Heldenstein bis Ende September an, bestätigt der Geschäftsführer der Isentalautobahn GmbH & Co. KG, Oliver Lauw. In den Verträgen mit dem Bund ist eine Übergabe bis Ende Oktober vereinbart. Für eine frühere Fertigstellung gibt es zusätzliche Zahlungen an das private Konsortium, das die A 94 auf den 77 Kilometern von Forstinning nach Marktl auch bis 2046 betreiben wird. Der Verlauf der A 94 durch das zuvor nahezu unberührte Isental war über Jahrzehnte politisch und juristisch hoch umstritten. Die Entscheidung fiel 2008, die Arbeiten begannen 2016. Ein Teil der Brücke über das Ornautal musste nach kleinen Abweichungen noch einmal errichtet werden. Im weiteren Verlauf Richtung Passau sind einige fehlende Abschnitte erst in Planung.