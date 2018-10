4. Oktober 2018, 18:55 Uhr Umfrage CSU fällt auf 33 Prozent

Kurz vor der Landtagswahl in Bayern fällt die CSU weiter in der Wählergunst und kommt in einer Umfrage auf nur noch 33 Prozent. Nach der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für die ARD wären dies zwei Prozentpunkte weniger im Vergleich zum Vormonat. Die Grünen können demnach auf 18 Prozent (plus 1 Punkt) weiter zulegen. SPD und Freie Wähler (FW) wären unverändert bei je 11 Prozent, die AfD verliert einen Punkt auf 10 Prozent. Während die FDP mit sechs Prozent wieder in den Landtag käme, liegt die Linke knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde.