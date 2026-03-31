Ulrich Maly, 65, kommt gerade von einem Kurzurlaub aus Paris zurück, ist aber bei allen Details der Kommunalwahl voll orientiert. Maly war Oberbürgermeister von Nürnberg und Präsident des Deutschen Städtetags, 2020 gab er im Alter von 59 Jahren sämtliche politischen Ämter ab. Ein Gespräch über kalte Abwahl, Instagram-Filmchen und die politischen Tricks von Markus Söder.