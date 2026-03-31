Ulrich Maly, 65, kommt gerade von einem Kurzurlaub aus Paris zurück, ist aber bei allen Details der Kommunalwahl voll orientiert. Maly war Oberbürgermeister von Nürnberg und Präsident des Deutschen Städtetags, 2020 gab er im Alter von 59 Jahren sämtliche politischen Ämter ab. Ein Gespräch über kalte Abwahl, Instagram-Filmchen und die politischen Tricks von Markus Söder.
Ulrich Maly nach der Kommunalwahl„Ich lebe saugut ohne Social Media“
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Ulrich Maly hat noch mal aktiv in den Wahlkampf eingegriffen, von den neuen Medien aber hält sich Nürnbergs Alt-OB komplett fern. Die SPD? Da hat er eine ganz andere Sicht der Dinge als sein Münchner Kollege Christian Ude.
Interview von Olaf Przybilla, Nürnberg
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