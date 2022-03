Innenminister Joachim Herrmann (stehend) und Ministerpräsident Markus Söder (davor) besuchen am Dienstag ein Ankunftszentrum in München, in dem vor allem Frauen und Kindern aus der Ukraine weitergeholfen wird.

Von Florian Fuchs, Clara Lipkowski, Johann Osel und Max Weinhold, Augsburg, München, Nürnberg, Regensburg

Kleidung, sagt Uljana, 24, konnte sie nicht mitbringen, dafür fehlte die Zeit. Sie seien einfach nur schnell zum Zug, sie und ihre Mutter, nachdem die ersten Bomben gefallen waren. Sie flohen aus Charkiw nahe der russischen Grenze zuerst nach Lwiw in der Westukraine, dann nach Berlin und jetzt stehen sie hier, mitten in Nürnberg, in einer Sammelstelle im Heilig-Geist-Haus. Um sie herum wird am Dienstagmorgen Ukrainisch, Russisch, Deutsch und Englisch gesprochen, viele Frauen und Kinder sind da, manche mit großen Taschen. Uljana, ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen, hält Gutscheine in der Hand. Einen für Kleidung, einen für Hygieneartikel und einen für Essen, das sie bei der Tafel abholen darf. "Das ist gut", sagt sie. Dann senkt sie den Kopf. Was nützt das schon, wenn der eigene Vater und die Großmutter in der Ukraine, mitten im Krieg, zurückbleiben mussten?