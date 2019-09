Das Verfahren um eine mögliche Wahlmanipulation in Geiselhöring zieht sich weiter hin. Im November sollte der Prozess gegen einen Spargelbauern beginnen, der Briefwahlzettel manipuliert haben soll, indem er Erntehelfer aus Rumänien offenbar anstiftete, für bestimmte Kandidaten zu stimmen. Das soll sich schon bei der Kommunalwahl 2014 zugetragen haben, doch die Aufarbeitung der Geschehnisse ist geprägt von Pannen, Versäumnissen und anderen Widrigkeiten. Und nun setzte das Landgericht Regensburg die 14 Verhandlungstermine ab. Der Grund: Überlastung.

18 Richter fehlten zurzeit in Regensburg, heißt es in der Mitteilung, basierend auf der Personalbedarfsberechnung. Das sei "schon ein deutlicher Anstieg", sagte ein Gerichtssprecher, in den vergangenen Jahren habe sich der Bedarf bei sieben bis neun Stellen bewegt.

Der Geiselhöring-Prozess wird nun abgesetzt, weil der Angeklagte nicht in Untersuchungshaft sitzt. Anklagen, in denen das schon der Fall ist, bekommen in einer solchen Überlastungssituation Vorrang, auch wenn sie später eingegangen sind. Weil der Freiheitsentzug einen "einschneidenden Charakter" habe. Das Landgericht Regensburg sei schon das ganze Jahr über mit mehreren Großverfahren beschäftigt, sagte der Sprecher, dazu zählt auch der Prozess gegen den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs. Gegen ihn steht im Herbst ein zweiter an, dazu beginnt das Verfahren im Fall Bayern-Ei.

Das Justizministerium teilte zudem mit, dass das Landgericht Regensburg von einer hohen Zahl an Dieselklagen betroffen sei, die eine interne Verschiebung von Stellen in den strafrechtlichen Bereich nicht zuließen. Die Überlastung der Gerichte ist immer wieder Thema, in den vergangenen Jahren habe das Ministerium eine deutliche Verbesserung erreichen können, teilt es mit. 2000 neue Stellen seien von 2013 an geschaffen worden, davon 330 für Richter und Staatsanwälte.

Der Landrat von Straubing-Bogen, Josef Laumer, zeigte sich entsetzt von der Absetzung. "Der Schaden für die Demokratie ist immens", teilte er mit. Er forderte eine baldige juristische Aufarbeitung. Der Landkreis fordert zudem in einem Zivilverfahren eine Entschädigung für die Kosten der Wahlwiederholung.