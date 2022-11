Von Johann Osel und Klaus Ott

Die großen Geschäfte zu Beginn der Corona-Pandemie, denen der Untersuchungsausschuss Maske seinen Namen verdankt, hat das Aufklärungsgremium durchgeackert; allen voran die Deals mit Provisionen für Ex-Minister Alfred Sauter (früher CSU, jetzt fraktionslos) und für die Münchner Geschäftsfrau Andrea Tandler. Auch wenn die Aussagen von Kabinettsmitgliedern und von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch ausstehen und wohl zum Abschluss gegen Jahresende erwartet werden, hat der Ausschuss längst seine Arbeit ausgeweitet.

Laut Untersuchungsauftrag sollen auch geschäftliche Aktivitäten von Abgeordneten mit dem Freistaat unabhängig von der Pandemie durchleuchtet werden, seit 2016. Bei einem Dutzend "fragwürdigen Vorgängen", kündigte Vize-Ausschusschef Florian Siekmann (Grüne) an, werde man "genau untersuchen, wo das Mandat als Geschäftsmodell missbraucht wurde".

So waren am Montag unter anderem zwei bekannte CSU-Abgeordnete als Zeugen geladen: der langjährige Haushaltspolitiker und Rechtsanwalt Ernst Weidenbusch, der sich nach der Wahl 2023 aus der Politik zurückziehen wird. Und der Abgeordnete und Landwirt Walter Nussel, der zudem Beauftragter der Staatsregierung für Bürokratie-Abbau ist, "Söders Paragrafen-Streicher", heißt es gern. Beide sind neben dem Mandat weiter in ihren Berufen tätig. Und bei beiden ging es um die Kernfragen: Wurden das Mandat und private Interessen verquickt? Und wie werden die verschiedenen "Hüte" in der Praxis getrennt?

Hat sich ausgerechnet der offizielle Bürokratie-Bremser des Freistaats für mehr Vorschriften eingesetzt? Darauf lief Nussels Befragung vor allem hinaus. 2021 schickte dieser an die Staatskanzlei ein Positionspapier für den Handel mit CO₂-Zertifikaten bei Wäldern - mit dem Hinweis, man könnte damit ein Signal für "zukunftsorientierte" Politik setzen. Verfasst hatte das Konzept ein Unternehmer aus Nussels Region, Chef der Firma Glen Silva. Doch im zuständigen Landwirtschaftsministerium fiel das Papier krachend durch - hinter dem Vorstoß stünden "rein wirtschaftliche Interessen", hieß es in Vermerken, der verwaltungstechnische Aufwand sei enorm. Also: ein Zuwachs an Bürokratie.

Kurios sei das nicht, legte Nussel am Montag in seiner Aussage nahe. Bei der Umsetzung des Konzepts, ja, bräuchte es naturgemäß zusätzliche "Leitplanken". Es sei aber nur eine "Bitte" gewesen, "mal draufzuschauen", mehr nicht. Von dem Unternehmer sei er "irgendwo, bei einer Kirchweih" angesprochen worden. Weder mit seiner eigenen Firma, der Nuwa GmbH in Herzogenaurach, noch mit seiner früheren Beteiligung an einer weiteren Firma namens Silva Forst habe er Geschäftsbeziehungen zur Glen Silva gehabt oder diese geplant. Dass er seinem Schreiben an die Staatskanzlei in der Signatur nicht nur als Abgeordneter und Beauftragter aufgeführt war, sondern auch als "Unternehmer", sei ein ärgerliches Versehen.

Mit seiner Beteiligung an der Silva Forst hatte Nussel zuletzt ein wenig Aufsehen erregt. An der Firma zum Ankauf von Waldflächen in der Oberpfalz, an der auch der Maskenvermittler Alfred Sauter beteiligt war, hielt Nussel früher noch Anteile. Just als das neue Abgeordnetengesetz mit strengeren Transparenzpflichten zum April 2022 in Kraft trat, gab er diese an seinen Sohn ab. Die schärferen Regeln hätten ihn fortan zur Offenlegung des Geschäfts gezwungen. Rechtlich zu beanstanden ist das nicht, die SPD im Landtag hatte aber prompt "Vertuschung" gewittert. Nussel selbst hatte mitgeteilt, die Übergabe an den Sohn sei lange geplant gewesen. Im Ausschuss hagelte es nun kritische Nachfragen von SPD, Grünen, FDP und AfD zu seinen Nebentätigkeiten, dabei schwang stets der Verdacht mit, er nutze Mandat und Amt als "Türöffner". Das wies Nussel zurück.

Bei Ernst Weidenbusch, dessen frühere Anwaltshonorare in Diensten der bayerischen Landesbank 2021 eine Debatte ausgelöst hatten, ging es im Ausschuss nun um zwei Fälle. Weidenbuschs Einsatz für einen Handwerker aus seinem Stimmkreis München-Land, der an der Sanierung im Deutschen Museum mitwirkte und wegen Schieflage eines Subunternehmers nicht bezahlt wurde. Sowie für einen Architekten, der beim sich hinziehenden Neubau des Staatsarchivs Landshut ein höheres Honorar verlangte. Von dem Handwerker, sagte Weidenbusch, sei er als Abgeordneter kontaktiert worden; es sei um dessen Existenz gegangen. Es habe zu keinem Zeitpunkt ein Anwaltsmandat gegeben. Dass sich der Handwerker per E-Mail an seine Kanzlei gewandt hatte und in Kopie an sein Abgeordnetenbüro, könne er nicht beeinflussen. Das komme leider immer wieder vor.

Bei der Causa in Landshut war der Architekt dagegen ein "Bestandsmandant" des Anwalts Weidenbusch. Im konkreten Fall - als Weidenbusch eine gütliche Einigung vorschlug - habe es aber keine Anwaltsmandat und keine Vergütung gegeben. Eine Lösung des Streits sei im Sinne des Freistaats nötig gewesen. Es habe sich bei der CSU im Haushaltsausschuss über die Jahre "so herauskristallisiert, dass diese Fälle bei mir landen", sagte Weidenbusch. "Ich kann das halt und dann mach ich's auch", meinte er nicht ohne Eigenlob und mit Blick auf sein Ausscheiden aus dem Landtag: "Ich bin gespannt, wer das für uns in Zukunft macht." Bezahlt werde er in solchen Fällen als Problemlöser durch die Abgeordnetenbezüge. Das war ihm noch sehr wichtig anzumerken.