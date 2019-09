Artikel per E-Mail versenden

Nach einem schweren Verkehrsunfall im Unterallgäu ist ein Baby trotz eines Notkaiserschnitts im Krankenhaus gestorben. Die hochschwangere Mutter war bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt worden. Die beiden wurden sofort in eine Klinik gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ärzte konnten das Kind auch mit der Notoperation nicht retten - die Mutter war im neunten Monat schwanger. Zuvor war ein 89 Jahre alter Mann nahe Tussenhausen beim Überholen eines Lkw ins Schleudern geraten und mit dem Auto der werdenden Eltern kollidiert. Durch den Aufprall stießen diese frontal in den Laster. Auch der Ehemann der Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der 89-Jährige und der Fahrer des Lkw erlitten leichte Verletzungen.