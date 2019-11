Ein so kleiner Adventskranz wie auf diesem Bild hat St. Georg in Tüßling nicht gereicht. Es musste schon etwas Größeres sein.

Bald beginnt der besinnliche Advent, der natürlich weder eine stille noch eine stade oder gar staade Zeit ist. Im oberbayerischen Tüßling zum Beispiel wird im Schloss der gräflichen Bürgermeisterin Stephanie von Pfuel auch an den nächsten drei Wochenenden der "Romantische Weihnachtsmarkt" toben.

Der Schlosspark werde "zum weihnachtlichen Erlebnispark", die große Festtafel erstrahle dieses Jahr "unter dem aufregenden Motto Weihnachten in Afrika", heißt es. Besonderes Markenzeichen seien die Lichterpyramiden und der riesige Adventskranz um den Schlossbrunnen. Ferner stehe eine Selfiewand zur Verfügung, Tickets gibt es online.

Bei so viel buchbarer Besinnlichkeit im Schloss muss sich ein aufgeweckter Pfarrer wie Hermann Schächner schon fragen, wie er die Menschen zur inneren Einkehr in die benachbarte Kirche St. Georg locken kann. "Öffentlichkeitsarbeit ist ja so wichtig", sagt er, und am besten helfen da wohl der Himmel und ein Superlativ: Den größten Adventskranz Bayerns haben sie also installiert in St. Georg, und weil der Adventskranz am Schlossbrunnen auch ganz schön groß ist und es anderswo ähnliche Trümmer gibt, beschränken sie sich in der Kirche rekordmäßig eben auf den größten Indoor-Adventskranz Bayerns.

Dass der gleich so wuchtig wird, habe man zuerst auch nicht gedacht, sagt Pfarrer Schächner. "Der ist ein bisschen größer geworden." Aber in die Kirche hineingepasst hat das von einem örtlichen Schreiner gefertigte Holzgestell dann doch noch. Bei acht Metern Durchmesser und einem Kirchenschiff von zehn Metern Breite ist links und rechts ja noch ein Meter Luft.

Die sollte von Tannenduft erfüllt sein, denn ein rundes Dutzend Helfer hat das Gestell mit angeblich 30 Kubikmetern Gezweig umflochten. Ein Problem stellen bei diesen Dimensionen aber die passenden Kerzen dar. Richtige Fackeln kommen kaum in Frage - der Brandschutz, sagt Schächner. Statt mit Kerzen haben sie den Adventskranz also gleich mit vier Christbäumchen bestückt, was rein vom Symbolischen her fragwürdig sein mag, den Pfarrer aber nicht anficht. Und für eine echte Glaubensfrage sieht er sowieso eine höhere Macht zuständig: Wie er so sicher sein kann, dass sein Kranz der größte in ganz Bayern ist? "Google weiß alles."