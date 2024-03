Kritik am Führungswechsel an der TU Nürnberg

Von Anna Günther, Nürnberg

Der Wechsel an der Spitze der Technischen Universität Nürnberg ist noch nicht vollzogen, doch die Aufregung ist groß in der deutschen Hochschullandschaft. Die externen Wissenschaftler des "Founding Steering Board", einem Ratgeber-, Entscheidungs- und Aufsichtsrat der jungen Uni, üben scharfe Kritik an der bayerischen Staatsregierung. Ein Punkt ist die Kommunikation rund um Hans Jürgen Prömels Abgang, dazu kommen Irritationen über die Einmischung des Ministeriums in den Alltag der TU Nürnberg und die Sorge, dass diese Rochade rufschädigend ist.