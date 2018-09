11. September 2018, 18:56 Uhr Truppenaufstockung Mehr US-Soldaten an drei Standorten

Von den zusätzlichen US-Soldaten, die bis zum Jahr 2020 in Deutschland stationiert werden sollen, kommen etwa 1400 nach Bayern an die Standorte Ansbach, Grafenwöhr und Hohenfels. Nach Informationen der Staatsregierung sollen in Ansbach, wo Anwohner seit Langem gegen die starke Lärmbelastung protestieren, keine weiteren Hubschrauber stationiert werden, sagte eine Regierungssprecherin. Nähere Informationen habe man in München noch nicht über die geplante Aufteilung der Soldaten und deren Einsatzgebiet. Laut Fränkischer Landeszeitung soll ein Bataillon der Flugabwehr nach Ansbach verlegt werden. Dessen Aufgabe wäre offenbar die Abwehr von Kurzstreckenraketen. Schon im März hatte die US-Army in Ansbach erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges wieder eine Einheit stationiert, die Drohnen, Hubschrauber und Flugzeuge aus kurzer Entfernung abschießen kann.

Insgesamt sollen 1500 Soldaten mehr in Deutschland stationiert werden, hatte US-Botschafter Richard Grenell am Freitag angekündigt. In Bayern sind derzeit knapp 13 000 US-Soldaten mit ihren Familien dauerhaft stationiert. In Grafenwöhr und Hohenfels befindet sich das größte Ausbildungszentrum der US-Army außerhalb der Staaten.