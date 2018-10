19. Oktober 2018, 18:34 Uhr Trotz Sparpolitik Krankenhäuser werden immer teurer

Ungeachtet aller Sparmaßnahmen steigen die Ausgaben der Krankenhäuser in Bayern an. 2017 waren es bereits 16,4 Milliarden Euro, 3,9 Prozent mehr als 2016, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Den Großteil machten mit zehn Milliarden Euro die Personalkosten aus. Für jeden stationär behandelten Patienten fallen im Schnitt 4763 Euro Kosten an, knapp 800 Euro mehr als zu Beginn des Jahrzehnts. Wegen schwieriger Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung steigt der Personalmangel in der Pflege - Krankenschwestern werden sogar in Übersee angeworben. Im Bundestag ist ein neues Pflegegesetz in der Beratung, das die finanzielle Lage der Kliniken verbessern soll. Die Staatsregierung hat 2018 den Etat für die Krankenhäuser um 140 Millionen auf 643 Millionen Euro erhöht. "Klar ist, dass auch die Vergütungen der Krankenhäuser auskömmlich ausgestaltet und dabei die besonderen Bedürfnisse von Krankenhäusern im ländlichen Raum berücksichtigt werden müssen", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).