24. Februar 2019, 18:27 Uhr Trotz deutlicher Steigerung Männermangel in Kitas

In Bayerns Kindertagesstätten arbeiten deutlich mehr Männer als noch vor zehn Jahren, aber dennoch ist ihr Anteil mit 4,4 Prozent noch vergleichsweise gering. Nach Angaben des Landesamts für Statistik waren im März vergangenen Jahres 4142 Männer pädagogisch in Kitas tätig. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 2008, als es lediglich 1015 waren. Insgesamt stieg die Zahl des pädagogischen Personals von 51 406 im Jahr 2008 auf 93 312 Personen im Jahr 2018. Darunter fallen nicht nur jene, die eine klassische Erzieherausbildung haben, sondern alle, die in Kitas pädagogisch tätig sind.

Die Staatsregierung wünsche sich einen höheren Anteil an männlichen Erziehern, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums.

Kinder bräuchten nämlich auch männliche Vorbilder und Bezugspersonen im Kita-Alltag. Junge Männer würden sich aber nach wie vor selten für eine Ausbildung im erzieherischen Bereich entscheiden.