24. August 2018, 18:57 Uhr Trockenheit Waldbrandgefahr bleibt hoch

Der Wetterumschwung hat die Waldbrandgefahr nur im südlichen Bayern gebannt. In Franken, vor allem in Mittelfranken, hält der Deutsche Wetterdienst an seiner Warnung auch für das Wochenende fest. Der Grund: Die Regenfälle am Freitag und am Samstag sind nicht ergiebig genug, als dass sie die Gefahr eindämmen könnten. Zwar waren die Platzregen und Gewitter bisher örtlich sehr heftig. Aber es gibt Regionen, in denen kein Tropfen Regen gefallen ist und die Situation angespannt bleibt. Nur in Oberbayern, Schwaben und Teilen Oberfrankens herrscht derzeit geringe Waldbrandgefahr. Dort sind laut Forstministerium vorerst auch die Beobachtungsflüge eingestellt worden. Mit Rückkehr des sonnigen Wetters samt ansteigenden Temperaturen Anfang der Woche steigt das Waldbrandrisiko bis Mitte nächster Woche wieder an. Es breitet sich von Franken aus in Richtung Süden und Osten aus. Für Mittwoch prognostiziert der DWD für weite Teile Frankens Warnstufe drei, das ist schon wieder mittlere Waldbrandgefahr. In den vergangenen Wochen hatte es in Bayern etliche Waldbrände gegeben, im Nationalpark Berchtesgaden etwa und bei Oberaudorf.