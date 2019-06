14. Juni 2019, 18:58 Uhr Trocken und heiß Waldbrandgefahr geht leicht zurück

Die Waldbrandgefahr geht am Wochenende leicht zurück. Laut Deutschem Wetterdienst gilt am Samstag im Osten Bayerns vereinzelt die zweithöchste Gefahrenstufe. Am Sonntag bestehe weitestgehend eine sehr geringe Gefahr, so die Meteorologen. In Teilen Nord- und Ostbayerns gelte ein leichtes Risiko.