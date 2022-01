Region Traunstein:Wolf soll abgeschossen werden

Die Regierung von Oberbayern beschließt die Tötung des Raubtiers, das in der Gegend mehrere Schafe und Ziegen gerissen hat.

Die Regierung von Oberbayern hat am Freitag entschieden, dass der Wolf im Landkreis Traunstein abgeschossen werden soll. "Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit" werde der Entnahme zugestimmt, heißt es im Amtsdeutsch in einer Pressemitteilung. Eine Genanalyse habe bestätigt, dass es sich stets um denselben Wolf handle, der Mitte Dezember mehrere Schafe und andere Tiere in der Region Traunstein gerissen hatte. Das Raubtier wurde außerdem gefilmt wie es nachts durch den Ort Bergen lief.

Die Expertenkommission beim Landesamt für Umwelt komme "in einer Gesamtbetrachtung der Ereignisse deshalb zu dem Ergebnis, dass das Tier sich wiederholt in unmittelbarer Nähe von bewohnten Häusern aufgehalten hat und offenbar die Nähe zu Siedlungsstrukturen sucht", heißt es in der Mitteilung. Damit erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu gefährlichen Begegnungen und Konflikten des Tieres mit Menschen komme.

Die Allgemeinverfügung zum Abschuss soll wohl am Montag in einem Sonder-Amtsblatt veröffentlicht werden, damit ist sie gültig.

Der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch (CSU) hatte den Abschuss-Antrag bereits Mitte November gestellt, prominente Unterstützung bekam er unter anderem von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU). Naturschützer hingegen wiesen die Forderung zurück. "Wir können hier kein gefährliches Verhalten erkennen", sagte etwa Uwe Friedel, der Wolfsexperte des Bundes Naturschutz.

Der Wolf habe kein Interesse an Menschen gezeigt, sondern sich den Bauernhöfen nur genähert, weil er dort einfach zugängliches Fressen gefunden habe. Die Schafe und Ziegen waren nicht eigens geschützt. Der BN forderte, Alternativen zu einem Abschuss zu prüfen und etwa die Nutztiere in der Gegend besser zu schützen. Die Naturschützer kündigten eine Klage gegen einen möglichen Abschuss-Bescheid an.