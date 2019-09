Eine junge Frau soll nach Polizeiangaben im Landkreis Traunstein von ihrem Arbeitskollegen gefesselt und anschließend vergewaltigt worden sein. Obwohl die Frau sich gewehrt habe, habe ihr 28-jähriger Kollege nicht von ihr abgelassen, teilte die Polizei am Montag mit. Im Anschluss an den Vorfall vom Samstag habe sie Anzeige erstattet. Der Mann kam in Untersuchungshaft.