Von Matthias Köpf, Traunstein

Die Frage nach dem zuletzt ausgeübten Beruf gehört zu den Formalitäten vor Gericht, doch schon jetzt, gleich zu Beginn des auf elf Verhandlungstage angesetzten Prozesses vor dem Landgericht Traunstein, zögert der Angeklagte. Mitarbeiter in einem großen Möbelhaus sei er gewesen, im Verkauf, sagt er schließlich leise. Doch in den rund sieben Wochen, ehe er Ende März vergangenen Jahres festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht wurde, war er in einer ganz anderen Branche tätig: