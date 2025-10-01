In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ wird am 8. Oktober um 20.15 Uhr über den noch ungelösten Fall des toten Säuglings in Traunstein berichtet. Im Dezember 2022 hatte ein Mann an einem Wanderparkplatz in den bayerischen Alpen ein totes Baby gefunden. Schnell fanden Ermittler Hinweise, dass das Neugeborene umgebracht wurde. Doch bis heute wird nach dem Täter oder der Täterin gesucht.

Den Ermittlern der Kriminalpolizei fehle bislang, trotz aller Bemühungen, eine „heiße Spur“ zur Klärung der Tat, insbesondere zur Identität der Kindsmutter, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Deshalb werde nun in dem Fall auch in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ erneut um Mithilfe der Öffentlichkeit gebeten.

Gegen Mittag am 4. Dezember 2022, das war ein Sonntag, sei der tote Säugling im Bereich des Wanderparkplatzes „Seekopf“ aufgefunden worden, so die Polizei weiter. Die im Rechtsmedizinischen Institut in München bei der Obduktion des Körpers vorgenommenen forensischen Untersuchungen hätten eindeutige Hinweise auf einen gewaltsamen Tod ergeben, weshalb von der Staatsanwaltschaft Traunstein Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet worden waren.

Die polizeilichen Untersuchungen der Ermittlungsgruppe „Säugling“ bei der Kriminalpolizei in Traunstein hätten ergeben, dass der tote Säugling nicht lange vor Auffindung dort abgelegt worden sei.

Sendetermin von „Aktenzeichen XY… ungelöst“ ist Mittwoch, 8. Oktober, um 20.15 Uhr im ZDF. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung der Täterin beziehungsweise des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt. Zur Klärung des Sachverhalts bitten Staatsanwaltschaft und Kripo die Bevölkerung um Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 0861/98730.