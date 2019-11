Ein 15-jähriger Jungfeuerwehrler aus Traunreut hat zwei Jugendlichen das Leben gerettet. Er wollte am Samstagabend mit Freunden feiern und fand die beiden an einem beliebten Treffpunkt an der Traun betrunken im Gebüsch liegen. Der 19-Jährige war bewusstlos, seine 14-jährige Begleiterin ansprechbar, aber offensichtlich unfähig, Hilfe zu holen. Stark alkoholisiert hätten sie erfrieren können. Der junge Feuerwehrmann leistete erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Die beiden kamen ins Krankenhaus.