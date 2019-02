28. Februar 2019, 18:38 Uhr Tourismus Urlaub machen, wo nicht schon alle anderen sind

Der Kreuzberg in der Rhön ist vom "Overtourism" glücklicherweise noch nicht massiv bedroht. Obwohl an sonnigen Tagen zahlreiche Besucher im Biergarten der Klostergaststätte sitzen.

Ein neues Zentrum an der Hochschule Kempten soll dem Tourismus in Bayern wichtige Impulse liefern.

Von Johann Osel

Ein Bayerisches Zentrum für Tourismus soll künftig der Branche wissenschaftliche Impulse zur Zukunft des Fremdenverkehrs liefern. Am Donnerstag wurde die Einrichtung, die als Verein an der Hochschule Kempten angesiedelt ist, im Wirtschaftsministerium offiziell gegründet. Der Freistaat unterstützt den Verein mit bis zu einer Million Euro im Jahr. Die Idee dafür war noch unter Ägide des ehemaligen Wirtschaftsministers Franz Josef Pschierer (CSU) entstanden und fand sich auch im Koalitionsvertrag mit den Freien Wählern wieder. An dem Zentrum, so heißt es darin, plane man "die Zukunft des Tourismuslandes Bayern: noch mehr Digitalisierung, verbessertes Marketing und ein nachhaltiger und sanfter Tourismus, der Mensch und Natur in Einklang sieht". Die Vereinsmitglieder wählten Alfred Bauer, den Dekan der Kemptener Fakultät Tourismus-Management, zum Vorsitzenden.

"Bayern muss langfristig Vorreiter und Trendsetter im Tourismus bleiben", teilte Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (FW) mit. Im Fokus des Zentrums stehe der Transfer von Forschung in die touristische Praxis; dabei wolle man eng mit Hochschulen kooperieren, an denen es bereits Tourismuskompetenzen gebe. Konkret will man einerseits Daten oder Wissen dokumentieren und bündeln, andererseits den "Erfahrungsaustausch" in der Branche organisieren, zum Beispiel mit Symposien und Kongressen oder Weiterbildung. Eine Kernfrage dabei lautet: Was wird in bayerischen Regionen gut umgesetzt und könnte andernorts als Vorbild dienen? Zu den Gründungsmitgliedern des Zentrums gehören zahlreiche Verbände, darunter Hotel- und Gaststättenverband, Industrie- und Handelskammertag und Heilbäderverband. Ein Wissenschaftsbeirat soll den Vorstand beraten, ein Praxisbeirat ist als Schnittstelle zu den Unternehmen der Tourismuswirtschaft angedacht.

Ein Großtrend der Branche ist Gesundheit und Wellness, als dringliche Themen gelten etwa Modernisierung und Barrierefreiheit, Digitalisierung sowie auch Grenzen des Wirtschaftszweigs. Also: Wie verträglich ist ein starker Besucherandrang für die Natur, inwiefern nimmt die Lebensqualität von Einheimischen womöglich Schaden? Diese Fragen werden in der internationalen Fachwelt gern mit dem Schlagwort "Overtourism", also Über-Tourismus, behandelt; auch in Bayern wirken manche Altstädte, Sehenswürdigkeiten und Naturgebiete längst überlaufen, meist durch allzu viele Tagestouristen.

Vereinschef Bauer hält den Begriff Overtourism in Bayern für "überspitzt", wenngleich es "Hotspots" gebe. Das Schlagwort an sich biete aber einen Anlass, darüber nachzudenken, wie viel Tourismus man in einer Region wolle und was tragfähig sei. Für eine Studie seines Lehrstuhls Ende 2018 wurde eine repräsentative Umfrage unter deutschen Urlaubern erstellt. Demnach könnten sich 34 Prozent der Befragten Besucherobergrenzen für überlaufene Attraktionen vorstellen. Jeder Fünfte fände dynamische Eintrittspreise je nach Uhrzeit oder Wochentag akzeptabel. Es gebe im Übrigen auch "Undertourism" im Freistaat, wenn man das so nennen wolle, sagt Professor Bauer; also Destinationen, die durchaus mehr Gäste vertragen könnten. 2018 hatte der Tourismus in Bayern zum siebten Mal in Folge ein Rekordjahr - mit fast 99 Millionen Übernachtungen. Obwohl der Trend in allen Regierungsbezirken positiv ist, variiert die Beliebtheit bei den Touristen doch enorm.

Das Zentrum dürfte sich wohl auch damit befassen, inwiefern Touristenströme steuerbar sind. Dass man Regionen und Attraktionen bayernweit in ihrer Breite erkennbar machen müsse, war jüngst auch Tenor unter Experten bei der Jahrespressekonferenz Tourismus im Wirtschaftsministerium. "Urlaub dahoam" sei wieder modern, sagte Barbara Radomski, Geschäftsführerin der Bayern Tourismus Marketinggesellschaft. "Wir merken, dass sich Wald und Natur in den letzten Jahren zu einem gesamtgesellschaftlichen Trendthema entwickelt haben." Das gelte für alle Zielgruppen, für den Aktiv- wie den Erholungsurlauber oder auch für Familien. Quer durch Bayern habe man diesbezüglich viel zu bieten. Eine große Werbekampagne soll nun demnächst "das Sehnsuchtsziel Wald in den Mittelpunkt der Vermarktung des Reiselands Bayern stellen", hieß es - was wiederum Touristen in alle Winkel des Landes locken solle.