Tirol will auch in der Wintersaison Ausweichverkehr stoppen

Mit Unverständnis hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf die Pläne des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter (ÖVP) reagiert, wonach das österreichische Bundesland auch im Winter umfangreiche Fahrverbote verfügen wird. "Das ist rechtlich, aber auch freundschaftlich der falsche Weg", sagte Söder am Mittwoch in München. Bayern werde sich davon aber "nicht aus der Ruhe bringen lassen", man habe auch die Fahrverbote im Sommer gut überstanden. Söders Tipp: "Wer einen schönen Winterurlaub haben will, soll in Bayern buchen. Unsere Straßen sind frei."

Wie Platter am Mittwoch in Wien mitteilte, müssen sich Reisende in der Wintersaison in Tirol auf Fahrverbote an 17 Wochenenden und rund um etliche Feiertage einstellen. Im Kampf gegen ausweichende Fahrer bei Stau auf der Autobahn wird das österreichische Bundesland zwischen dem 21. Dezember und dem 12. April zahlreiche Ausweichrouten an Wochenenden sperren. Sperrungen sind außerdem für die beiden Weihnachtsfeiertage, an Neujahr, Heiligdreikönig (6. Januar) sowie am Ostermontag (13. April) vorgesehen. Davon betroffen sind vor allem Winterurlauber. "Die Belastungsgrenze für Mensch, Natur und Infrastruktur ist bei Weitem überzogen", sagte Platter.

Das Land Tirol hatte bereits von Ende Juni bis Mitte September Wochenendfahrverbote im Großraum Innsbruck sowie in den Bezirken Reutte und Kufstein eingeführt. Die Entscheidung führte zu einem Verkehrsstreit zwischen Deutschland und Österreich. Mit den Fahrverboten sei es gelungen, die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in den betroffenen Gemeinden weitestgehend aufrechtzuerhalten, sagte Platter damals. Die neuen Fahrverbote gelten auf verschiedenen Straßen in den Tiroler Bezirken Kufstein, Reutte, Schwaz und Innsbruck-Land, jeweils samstags von 7 bis 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen zwischen 8 und 17 Uhr. Ausgenommen ist der Ziel- und Quellverkehr für Anwohner und auch für Urlaubsgäste.