Tourismus:„Lonely Planet“ rät zum Bayern-Urlaub – und bedient Klischees

SZ Plus Verkehr am Eibsee : „Es geht nur noch mit Schranke“

Der Eibsee ist schön. So schön, dass Ausflügler die Gegend an Sommerwochenenden überfluten. In Grainau wollen sie dem Verkehr nun gerne einen Riegel vorschieben. Auch anderswo in Bayern kämpft man mit dem Phänomen „Overtourism“.