Ende Oktober wird am Osser ein Wolfskadaver entdeckt. Schnell wird vermutet, dass das Tier illegal getötet worden ist. Jetzt gibt es eine Wende in dem Fall, die selbst Experten ratlos macht.

Wolfgang Schröder, 84, und lange Jahre Inhaber des Lehrstuhls für Wildbiologie und Wildtiermanagement an der TU München, zählt zu den geachtetsten Wolfsexperten in Bayern. Zum einen, weil er sich als Wissenschaftler intensiv mit der Raubtierart und ihrer Wiederausbreitung in Mitteleuropa befasst hat und das nach wie vor tut. Zum anderen, weil er sich der Bevölkerung in den ländlichen Regionen und ihren Sorgen über die Wölfe verbunden fühlt, allein schon, weil er auf einem Bauernhof in der Steiermark aufgewachsen ist. Zudem war er viele Jahre aktiver Jäger.