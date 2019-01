31. Januar 2019, 18:51 Uhr Tirschenreuth Bürgermeister verurteilt

Das Amtsgericht Tirschenreuth hat am Donnerstag Heinz Lorenz, den Bürgermeister der 1900-Einwohner-Gemeinde Immenreuth, wegen Untreue in elf Fällen schuldig gesprochen. Das Gericht verurteilte den CSU-Politiker zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von elf Monaten. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich muss Lorenz 10 000 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen. Unter anderem soll er sich über Jahre hinweg Überstunden selbst verbucht und ausgezahlt haben. Dies geschah bereits vor seiner Zeit als Bürgermeister, als Lorenz noch Kämmerer von Immenreuth war. Auch dieses Geld, knapp 18 000 Euro, wird von der Staatskasse eingezogen. Insgesamt soll er der Gemeinde einen Schaden von rund 65 000 Euro beschert haben. Bei der Begründung seines Urteils sagte der Richter, "dass die Taten weniger auf krimineller Energie beruhten". Vielmehr soll Heinz Lorenz als "unerfahrener Bürgermeister" im Amt überfordert gewesen sein. Alle Beteiligten haben dem Urteil zugestimmt. Es ist rechtskräftig.