Die Tiny Houses des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg sollen mehr sein als klein: Sie symbolisieren Inklusion und Selbstbestimmung.

Von Anna Günther, Ursberg

Steffi Mayer, 32, Undercut, pink-blonde Strähnen, steht vor ihrem Häuschen in der Sonne und kehrt. Malteser-Hündin Emma springt um ihre Beine. Wenn Besuch kommt, muss es ordentlich sein. Mayers knallrotes Haus sticht sofort ins Auge, wenn man in die Ringstraße des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) im schwäbischen Ursberg einbiegt. Sie lebt seit 2018 im Tiny House, hinter ihrem stehen sechs weitere, jedes in einer anderen Farbe gestrichen - wie eine skandinavische Feriensiedlung.