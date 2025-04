Von Christian Sebald

Natürlich sind die Bilder, die die Tierrechtsorganisation Peta am Donnerstag aus den Stallungen des bayerischen Bauernpräsidenten Günther Felßner veröffentlicht hat, nicht schön anzusehen. Schon alleine, weil sie extrem dunkel sind und aus dem Hintergrund gleichsam permanent lautes Muhen dröhnt. Aber als Beleg für schlimme Haltungsbedingungen, Tierquälereien gar oder sogar einen neuen Tierschutzskandal in Bayern taugen sie nicht. Das sagt Frigga Wirths, Tierärztin an der Tierschutzakademie des Tierschutzbundes in München-Neubiberg. „Auf den Bildern ist nicht alles tipptopp“, sagt Wirths. „Aber ich kann auf ihnen nichts Ungewöhnliches erkennen, jedenfalls nichts, was eine Anzeige wegen Verstoßes gegen den Tierschutz rechtfertigen würde.“