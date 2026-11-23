Jahrelang hieß es, mit dem weltberühmten Fußballtrainer Thomas Tuchel könne in seinem Heimatort kaum einer etwas anfangen. Trotzdem ist er nun Ehrenbürger. Bei der Feier geschieht Bemerkenswertes.

Siebzehn Jahre haben sie warten müssen, so lange ist der letzte überlieferte öffentliche Auftritt von Thomas Tuchel in seinem Heimatort Krumbach her, eine Autogrammstunde. Und noch weiß niemand draußen in der Kälte vor der Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums, was das für ein Sonntagnachmittag werden wird.