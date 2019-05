20. Mai 2019, 18:56 Uhr Thierstein 18-Jähriger rastet bei Fest aus

Ein 18-Jähriger aus Thierstein (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) ist auf seiner Geburtstagsfeier ausgerastet - wegen ihm musste sogar die Polizei ausrücken. Der junge Mann demolierte in dem Einfamilienhaus, in dem er mit seiner Mutter lebt, Stühle, zerbrach Flaschen und warf das Mobiltelefon seiner Mutter durch das Haus, wie die Beamten am Montag berichteten. Dann rannte er aus dem Haus und trat gegen das Auto seiner Mutter. Die 39-Jährige alarmierte die Polizei.