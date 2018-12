3. Dezember 2018, 18:33 Uhr Themenwoche Preise für Inklusion am Arbeitsplatz

Inklusion am Arbeitsplatz ist keine Selbstverständlichkeit. Landtag und Staatsregierung haben am Montag zum 14. Mal Unternehmen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für Menschen mit Behinderung engagieren. Der Preis namens "JobErfolg" ging in der Kategorie "Öffentlicher Dienst" an die AOK-Direktion München "für die Bereitschaft, sich auf jeden einzelnen Angestellten mit Behinderung individuell einzustellen". In der Kategorie "Privatwirtschaft" wurde die SKF GmbH Schweinfurt ausgezeichnet; den Ehrenpreis für langjähriges Engagement erhielt die Baufirma Anton Steininger aus Neunburg vorm Wald. An der laufenden Themenwoche zur Inklusion sind auch die bayerischen Jobcenter beteiligt.