Ein Känguru hat die Polizei auf der Autobahn 3 nahe Würzburg sichergestellt. Das etwa 50 Zentimeter große Bennett-Känguru sei zusammen mit zwei westsibirischen Eulen, sechs Nonnengänsen und zehn Enten in einem Auto transportiert worden, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Der 62 Jahre alte Fahrer sei Tierarzt und habe die Tiere in den Niederlanden und Belgien gekauft und nach Tschechien bringen wollen. Weil der Mann keine Dokumente für die Tiere hatte, stellten sie die Beamten auf einem Autobahnparkplatz bei Theilheim sicher. Der Fahrer sei wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die Tiere hätten die Nacht in Kisten bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Bibelried verbracht, sagte der Sprecher. Ihnen gehe es gut, die Polizisten hätten sie unter anderem mit Wasser versorgt.