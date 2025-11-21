Die Weimer Media Group hat ihre Firmenadresse in der Seestraße, Tegernseer Top-Lage. Ufernah, nebenan die Schlosspromenade. Man muss sich das leisten können. Das Unternehmen gehört zur Hälfte Christiane Goetz-Weimer, die andere Hälfte gehört ihrem Mann. Noch. Am Donnerstag hat Wolfram Weimer ja bekanntgegeben, dass er seine Firmenanteile vorübergehend an einen Treuhänder gibt. Es ist der Versuch, einen Schaden zu begrenzen, das Geflecht seiner Mediengruppe mit seinem Amt als Kulturstaatsminister im Bund aufzulösen. Doch Fäden dieses Geflechts kleben jetzt auch an der bayerischen Politik.