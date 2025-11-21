Zum Hauptinhalt springen

Preise, Preisungen und PartysWelche Rolle die bayerische Politik in Weimers Mediengeschäft spielt

Lesezeit: 5 Min.

Der damalige Gastgeber Wolfram Weimer, heute Kulturstaatsminister, interviewte 2024 Ministerpräsident Markus Söder auf seinem Ludwig-Erhard-Gipfel.
Der damalige Gastgeber Wolfram Weimer, heute Kulturstaatsminister, interviewte 2024 Ministerpräsident Markus Söder auf seinem Ludwig-Erhard-Gipfel. (Foto: Weimer Media Group)

Bayerische Politiker waren zahlreich zu Gast beim Ludwig-Erhard-Gipfel. In den Medien des damaligen Gastgebers Wolfram Weimer wurde über sie sehr wohlwollend berichtet.

Von Thomas Balbierer und Andreas Glas

Die Weimer Media Group hat ihre Firmenadresse in der Seestraße, Tegernseer Top-Lage. Ufernah, nebenan die Schlosspromenade. Man muss sich das leisten können. Das Unternehmen gehört zur Hälfte Christiane Goetz-Weimer, die andere Hälfte gehört ihrem Mann. Noch. Am Donnerstag hat Wolfram Weimer ja bekanntgegeben, dass er seine Firmenanteile vorübergehend an einen Treuhänder gibt. Es ist der Versuch, einen Schaden zu begrenzen, das Geflecht seiner Mediengruppe mit seinem Amt als Kulturstaatsminister im Bund aufzulösen. Doch Fäden dieses Geflechts kleben jetzt auch an der bayerischen Politik.

Zur SZ-Startseite

Debatte um Interessenkonflikt
:Bayern zahlte 700 000 Euro für Weimer-Gipfel am Tegernsee

In der Causa um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und den Ludwig-Erhard-Gipfel stellen sich auch Fragen an Ministerpräsident Söder und seine Staatsregierung.

SZ PlusVon Thomas Balbierer und Andreas Glas

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite