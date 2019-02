7. Februar 2019, 18:46 Uhr Tegernsee Wegen Mordverdacht in Haft

Eine 47-jährige Frau soll im oberbayerischen Tegernsee (Landkreis Miesbach) ihren Ehemann ermordet haben. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag wurde die Frau am Vortag festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl, die Tatverdächtige kam in ein Gefängnis. Den Ermittlern zufolge soll die 47-Jährige im Sommer des vergangenen Jahres ihren Mann getötet haben. Rettungskräfte hatten den 60 Jahre alten Mann Anfang August leblos in seinem Bett gefunden. Die Motive für die Tat wollte ein Polizeisprecher zunächst nicht nennen.