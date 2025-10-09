Wer zuletzt wie im Westernfilm ein Ohr auf die Gleise gepresst und gelauscht hätte, irgendwo in der Prärie zwischen Schaftlach und dem Tegernsee , der hätte die fernen Vibrationen schon spüren können. Da dampfte oder vielmehr dieselte offenbar etwas heran. Und zwar diesmal nicht – entweder wie fahrplanmäßig oder wie gewohnt – ein Zug der Bayerischen Regiobahn.

Dabei war ja stets hinter verschlossenen Türen beraten worden in den Rathäusern in Tegernsee und der benachbarten Gemeinde Gmund. Aber inzwischen sind längst erste Einladungen raus, und aus den anfangs kaum wahrnehmbaren Vibrationen ist ein regelrechtes Zittern geworden. Jedenfalls bei der Bayerischen Regiobahn, die sich selber passenderweise BRB abkürzt.

„Himmelangst und bange“ werde ihm da, sagt nämlich deren Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. Grund für diese Besorgnis ist, dass der staatseigene Krisenkonzern Deutsche Bahn demnächst ein privates Eisenbahnunternehmen übernehmen wird. Geschluckt wird aber nicht Schuchmanns BRB, sondern die Tegernseebahn oder ganz genau: die „Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH“.

Diese Tegernseebahn war aber auch schon mal privater als zuletzt. Seit Ende 2012 gehört das Unternehmen drei Kommunen: der Stadt Tegernsee und der Gemeinde Gmund zu je 45 Prozent und dem Landkreis Miesbach zu den restlichen zehn. Die drei hatten die Tegernseebahn laut örtlicher Überlieferung für elf Millionen Euro gekauft, um sie eventuellen Spekulationsgeschäften zu entziehen.

Demnächst soll nun feierlich der Vertrag unterzeichnet werden, mit dem sie ihr Unternehmen an die Deutsche Bahn weiterreichen – übrigens mutmaßlich, ohne dabei selbst nennenswerte Spekulationsgewinne zu erzielen. Dafür bringen sie endlich an die Bahn, was für sie selbst eben nicht zum Kerngeschäft zählt: genau 12,4 Kilometer Gleis, die beiden Haltepunkte Moosrain und Finsterwald sowie die Bahnsteige in Gmund und Tegernsee.

Für solche Mobilitäts-Immobilien gibt es keinen allzu großen Absatzmarkt, obwohl die BRB laut ihrem Geschäftsführer auch mal interessiert gewesen wäre. Jetzt schließt jedenfalls die Infrastruktursparte der DB ihre Eigentumslücke im Oberland-Netz, das bald durchgehend elektrifiziert und mit zeitgemäßer Leittechnik versehen werden soll. Damit hat die DB schließlich Erfahrung.

Und die BRB als Nutzerin des Netzes hat so ihre Erfahrung mit der Infrastruktur der DB. Daher das große Zittern. Aber dafür kann die BRB die DB künftig noch vollständiger für ihre eigenen, wiederum mit fast fahrplanmäßiger Zuverlässigkeit eintretenden Verspätungen und Zugausfälle verantwortlich machen.

Was auch in dieser Hinsicht sonst noch wichtig wäre: Bitte nichts auf die Gleise legen, auch nicht das Ohr!