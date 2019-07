5. Juli 2019, 19:00 Uhr Tariferhöhung Diakonie zahlt mehr Geld

Für die mehr als 90 000 Beschäftigten in der Diakonie Bayern gibt es vom 1. April 2020 an 3,8 Prozent mehr Gehalt. Die sogenannte Arbeitsrechtliche Kommission, zuständig für die Löhne und Gehälter in Kirche und Diakonie, einigte sich in zähen Verhandlungen auf ein höheres Einkommen. Eine Fachkraft in der Altenpflege zum Beispiel, Gehaltsgruppe E8, verdient somit künftig im ersten Berufsjahr 3013 Euro brutto. "Bislang", so hieß es seitens des Diakonischen Werkes, "waren es 2903 Euro." Günter Popp, der Vorsitzende der Dienstnehmerseite, betonte: "Die Verhandlungen waren alles andere als einfach."