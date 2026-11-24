Nach der Beisetzung von Hubert Aiwanger , am Samstag in seiner niederbayerischen Heimat, wollte Tanja Schweiger noch etwas loswerden. „Was wäre ihm wichtig gewesen?“, sagte sie zu den Menschen, die nach Inkofen im Landkreis Landshut gekommen waren, um Abschied zu nehmen von Aiwanger, dem bayerischen Wirtschaftsminister, Freie-Wähler-Chef und Schweigers langjährigem Lebensgefährten. „Ihn weiterhin in unserer Mitte zu haben, in seinem Sinne weiterzumachen, ich glaube, das ist das größte Vermächtnis“, sagte Schweiger zur Trauergemeinde.

Wenige Tage später verdichteten sich dann die Hinweise für die These: Tanja Schweiger, 48, die Regensburger Landrätin, könnte womöglich selbst mitwirken an diesem Vermächtnis, und zwar in der ersten Reihe der bayerischen Freien Wähler.

Die Freien Wähler haben am Montag das politische Erbe von Hubert Aiwanger geregelt, sich personell sortiert. Umweltminister Thorsten Glauber soll ihm als stellvertretender Ministerpräsident nachfolgen, hieß es bei der Pressekonferenz nach Beratungen. Wirtschaftsminister wird der bisherige Staatssekretär im Ressort, Tobias Gotthardt. An dessen Stelle rückt Felix Locke, bisher parlamentarischer Geschäftsführer der FW-Fraktion. Digitalminister Fabian Mehring soll im Januar auf einem Parteitag als neuer FW-Bundesvorsitzender kandidieren. Und im Dezember, kurz vor Weihnachten, soll Mehring auf einer Landesversammlung auch als Bayern-Parteichef ins Rennen gehen; indes aber als Teil einer neuen Doppelspitze.

Der andere Part in der Führung der bayerischen FW soll aus der Kommunalpolitik stammen, über die Person will man noch mit der Basis breit diskutieren. Aber klar ist: Auch wenn der Name Tanja Schweiger bei der Pressekonferenz kaum offiziell fiel und sie nicht auf dem Podium in einem Münchner Hotel saß – viele haben eben Aiwangers Lebensgefährtin als perfekte Besetzung für dieses Amt im Sinn. Schweiger war bei den Beratungen in München am Montag aber selbst anwesend, von der Presse zunächst unbemerkt.

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Tanja Schweiger und Hubert Aiwanger, das waren zwei vom gleichen Schlag, jedenfalls politisch. Der Bürger fühle sich nicht mehr ernst genommen mit seinen Sorgen, das ist so ein typischer Schweiger-Satz. Ein Satz, wie ihn auch Aiwanger oft gesagt hat. Sehr oft. Ihr da oben, wir da unten, das war Aiwangers Weltordnung. Er hat sich immer näher bei den Bürgern gesehen als bei der politischen Klasse. Tanja Schweiger tickt da ganz ähnlich. Eine ideale Voraussetzung für das politische Erbe außerhalb der Staatsregierung wäre das.

Wer Aiwanger gern zuhörte, dem dürfte Schweigers Sound gefallen

Wenn in den Fernseh-Talkshows die Rolle der kommunalpolitischen Praktikerin zu besetzen ist, dann war die Landrätin ein beliebter Gast bei Maybrit Illner oder Markus Lanz. Dort klagt sie schon mal über einen Staat, der in wirtschaftlichen Fragen zu bürokratisch sei, aber in der Zuwanderungspolitik „nicht in der Lage ist, für klare Grenzen und Regeln zu sorgen“. Den Wählern, die Aiwanger für seine Sprache geschätzt haben, dürfte auch der Schweiger-Sound gefallen.

Insofern wäre es natürlich ein Coup, falls sich Schweiger tatsächlich um den Landesvorsitz bewerben würde. In den vergangenen Wochen war ja viel schon darüber gerätselt worden, ob die Mutter seiner Söhne die Kraft dafür fände. Am Samstag, in Inkofen, sagte Schweiger dann, dass in der Trauer auch „eine unglaubliche Kraft entstanden“ sei. „Ein Zusammenhalt, ein Motor. Der Motor von Hubert Aiwanger, der an seine Wegbegleiter übergegangen ist.“

Im Herbst 2018 waren Schweiger und Aiwanger gemeinsam für die Freien Wähler in den Landtag eingezogen. Er galt als ihr Förderer, doch irgendwann kamen sich beide auch privat näher. Öffentlich machten sie ihre Beziehung im Jahr 2013, als auch ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt kam. Im Frühjahr 2014 wurde Schweiger dann mit rund 60 Prozent der Stimmen zur Regensburger Landrätin gewählt und schied deshalb aus dem Landtag aus.

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Was klar ist: Bei den Freien Wählern sehen viele Schweiger als Chance, ein Stück des für den Erfolg so wichtigen Aiwanger-Gefühls zu erhalten. Und wer sich umhört, der spürt die Wahrnehmung, dass sich Schweiger diese Hauptrolle zutrauen könnte. Aber es gilt: kein Drängen, kein öffentliches Ermutigen. Das gebiete auch der Respekt vor der trauernden Familie, sagte am Montag Armin Kroder, derzeit Vize-Landeschef der FW und Landrat im Nürnberger Land. Ob diesen Posten eine Frau ausfüllen wird, sei möglich, sagte er, aber nicht festgelegt. Alles sehr diplomatisch. Auch der Zeitplan, bis zur FW-Landesversammlung im Dezember, sei nicht zwingend.

Natürlich war die Personalie Schweiger prompt das wichtigste Tuschelthema im Landtag, am Dienstag, als die Kabinettsmitglieder der FW in ihren neuen Rollen vereidigt wurden. Schweiger selbst sagte derweil dem Münchner Merkur, sie finde die Doppelspitze aus Landes- und Kommunalpolitik sehr gut, „der Hubert war die Integrationsfigur vom Gemeinderat bis zum Kabinett“. Ob sie sich also selbst vorstellen kann, die Partei zu führen? „Ich mag mich, Stand heute, noch nicht dazu äußern.“ Was sie aber noch dem Blatt sagte, klang nicht gerade nach Absage: Sie sei „im Herzen ein Freier Wähler, bin auf Landesebene und im Kommunalen verankert. Mit meinen Ideen kann, soll, muss ich eine gewichtige Rolle spielen“.

„Das F in Freie Wähler steht offenbar nicht für Frauen“, kritisierte Schulze

Für Thorsten Glauber, Fabian Mehring und Tobias Gotthardt ging am Dienstag die Routine weiter: Sitzung des Kabinetts. Gotthardt hat schon als Staatssekretär „Sitz und Stimme“ im Ministerrat, wenige Stunden vor seiner Vereidigung zum Minister trat er nach dessen Sitzung vor die Presse. Er sprach über den Transformationsfonds, von dem etwa kriselnde Automobilzulieferer profitieren sollen. Er wirkte absolut sattelfest. Der 49-jährige Oberpfälzer ist ja im Stoff, seit 2023 war er Staatssekretär im Ministerium. Gotthardt habe sich „einen Namen gemacht, fleißig und engagiert“, sagte später Ministerpräsident Söder im Landtag. Er schlug dem Parlament die Neuerungen im Kabinett vor; auch Umweltminister Glauber als seinen Stellvertreter, „ein Urgestein auch der Freien Wähler“.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Tobias Gotthardt, neuer Wirtschaftsminister, Felix Locke, neuer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Thorsten Glauber, Umweltminister und neuer Vize-Ministerpräsident, und Ministerpträsident Markus Söder (von links) stehen nach einer Vereidigung während einer Plenarsitzung im Landtag. Foto: Julian Degler/dpa

CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek gab bei der Aussprache zur Regierungsumbildung das Motto „Ärmel hochkrempeln“ aus, man habe „eine bürgerliche Koalition, unideologisch und pragmatisch“. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze merkte an, die FW hätten eine Chance verpasst, mehr Frauen ins Kabinett zu bringen oder eine weitere Vize-Ministerpräsidentin zu benennen. „Das F in Freie Wähler steht offenbar nicht für Frauen.“ Katrin Ebner-Steiner (AfD) lobte Aiwanger für dessen „Mut zur Wahrheit“, ein Slogan ihrer Partei. FW-Fraktionschef Florian Streibl konterte, Aiwanger habe „Grenzen niemals überschritten“, er sei „die lebende Brandmauer gegen rechts“ gewesen. Holger Grießhammer (SPD) riet Gotthardt, angesichts der „dramatischen Umstände“ in der Wirtschaft alle Kraft ins Kernthema zu stecken – etwa Aiwangers Lieblingsthema Jagd solle demnach mit einem neuen Ressortzuschnitt abgegeben werden.

Dann Zustimmung des Landtags und Vereidigung. Formsache. Spannender wird wohl noch die Besetzung in der FW-Parteiführung. Vielleicht ist es ein Signal, das kurz vor der Sitzung in einer Pressemitteilung der FW kam: Tanja Schweiger wurde als Wahlfrau Ende Januar für die Bundesversammlung nominiert, zur Bundespräsidentenwahl in Berlin. FW-Fraktionschef Streibl begründete dies mit ihrer „bürgernahen und tatkräftigen“ Politik.