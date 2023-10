Von Thomas Balbierer

In einer detailreichen Stellungnahme hat die wegen Steuerhinterziehung angeklagte Maskenmillionärin Andrea Tandler Zweifel an einem zentralen Vorwurf der Staatsanwaltschaft gesät. Die Tochter der früheren CSU-Größe Gerold Tandler wollte am Freitag anhand von bislang unbekannten Mails und Chatnachrichten nachweisen, dass sie die millionenschweren Geschäfte mit Corona-Schutzausrüstung zu Beginn der Pandemie nicht als Einzelunternehmerin eingefädelt habe. Sondern in einer gemeinsamen Unternehmung mit dem Münchner Gastronom Darius N., der ebenfalls angeklagt ist. Für die steuerrechtlichen Vorwürfe ist das Verhältnis zwischen Tandler und N. ein entscheidender Punkt. Beide sitzen seit Januar in U-Haft.