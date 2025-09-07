Eine neue Studie von Würzburger Wissenschaftlern entkräftet gängige Vorurteile gegen den Einsatz von Tablets in Bayerns Schulen – mit überraschend positiven Ergebnissen.

Von Anna Günther

Das Arbeiten mit Tablets in der Schule kann bei Lernprozessen förderlich sein, steigert die Motivation von Jugendlichen und führt sogar zu besseren Noten. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Dieses Ergebnis ist überraschend, denn es steht im Gegensatz zu vielen Studien und der verbreiteten Ansicht, dass die Digitalisierung bei Kindern und Jugendlichen vor allem negative Auswirkungen hat.