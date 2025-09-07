Zum Hauptinhalt springen

Digitalisierung der SchuleLernen mit eigenem Tablet kann die Motivation von Kindern steigern und Noten verbessern

Lesezeit: 5 Min.

Der erfolgreiche Einsatz von Tablets beziehungsweise von iPads in der Schule wird oft bezweifelt. Eine neue Studie kommt zu einer deutlich positiveren Bewertung.
Der erfolgreiche Einsatz von Tablets beziehungsweise von iPads in der Schule wird oft bezweifelt. Eine neue Studie kommt zu einer deutlich positiveren Bewertung. (Foto: KerstinxKokoska/IMAGO/Funke Foto Services)

Eine neue Studie von Würzburger Wissenschaftlern entkräftet gängige Vorurteile gegen den Einsatz von Tablets in Bayerns Schulen – mit überraschend positiven Ergebnissen.

Von Anna Günther

Das Arbeiten mit Tablets in der Schule kann bei Lernprozessen förderlich sein, steigert die Motivation von Jugendlichen und führt sogar zu besseren Noten. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Dieses Ergebnis ist überraschend, denn es steht im Gegensatz zu vielen Studien und der verbreiteten Ansicht, dass die Digitalisierung bei Kindern und Jugendlichen vor allem negative Auswirkungen hat.

Zur SZ-Startseite

Zehn Jahre Flüchtlingssommer
:„Unsere Lehrer waren nullkommanull darauf vorbereitet“

Die Ankunft der vielen Flüchtlingskinder 2015 hat das bayerische Schulsystem überfordert. Doch die Startschwierigkeiten konnten dank des Einsatzes aller Beteiligter überwunden werden – ehe die Stimmung kippte.

Von Anna Günther

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite