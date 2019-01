30. Januar 2019, 18:36 Uhr SZ-Veranstaltung Podiumsdiskussion

Die Bayernredaktion der Süddeutschen Zeitung in Neumarkt-St. Veit

Das Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" startet diesen Donnerstag, 31. Januar. Von da an können sich alle Wahlberechtigten, die seit mindestens drei Monaten in Bayern gemeldet sind, bis Mittwoch, 13. Februar, in die Unterstützerlisten eintragen. Und zwar in den Rathäusern an ihrem Wohnsitz oder in Zweigstellen - sie sind unter https://rathausfinder.volksbegehren-artenvielfalt.de/ zu finden. Wer an einem anderen Ort in Bayern unterschreiben will, kann bei seiner Gemeinde online einen entsprechenden Eintragungsschein herunterladen.

Die Bayernredaktion der Süddeutschen Zeitung veranstaltet am Donnerstag, 7. Februar, in Neumarkt-St. Veit eine Podiumsdiskussion zu dem Volksbegehren (www.sz-veranstaltungen.de). Gäste sind Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), der Biologe Josef Reichholf, die Imkerin Helga Pausch und Christian Sebald, der Umweltexperte der SZ-Bayernredaktion. Moderatorin ist SZ-Bayern-Teamleiterin Katja Auer.

Die Veranstaltung wird von 19.30 Uhr an per Livestream (www.sz.de/bienen) übertragen. SZ