Manchmal hat Andreas Brendel, wenn Schulfreunde zu Besuch waren, den Buben einen Panzer gezeigt oder anderes schweres Gerät der Pioniere. "Da konnte man schon ein bisschen protzen, das beeindruckt ja junge Burschen." Oberst Andreas Brendel, 55, wohnte als Kind in der Kaserne, wo sein Vater damals stationiert war - in der Funkkaserne in München. Sie wird seit 1992 nicht mehr militärisch genutzt, derzeit beherbergt sie Flüchtlinge, auch wieder Kinder. Damals aber, vor knapp 40 Jahren, waren da nur er und seine Schwester. Und die Truppe. So aufregend das sein konnte, hatte es Nachteile: Die Freunde wohnten nicht ums Eck, "man konnte sich nicht mal schnell hinten im Hof treffen". Wie der Beruf des Vaters an sich war die Kindheit in der Kaserne sicher prägend, meint Brendel; ganz besonders, als einmal ein Hubschrauber landete und der Bub das Treiben bestaunte.

Brendel ist nach dem Abitur Offizier geworden, Heeresflieger, er hat Luft- und Raumfahrttechnik bei der Bundeswehr studiert. Heute ist er stellvertretender Kommandeur des Landeskommandos Bayern. Wenn der Vater zweier Töchter seine Laufbahn schildert, erkennt man im Blick des Mannes neben ihm Stolz: Andreas Brendel senior, Oberstleutnant im Ruhestand und 82 Jahre alt. Vater und Sohn stehen für die Bundeswehr von ihren Anfängen, dem Aufbau der Truppe in der jungen Bundesrepublik, bis heute, wo ihre gesellschaftliche Bedeutung schwindet. Zwei Leben für die Armee, ein Einblick in eine bayerische Soldatenfamilie im Wandel der Jahrzehnte.

Ein Treffen in der Fürst-Wrede-Kaserne im Münchner Norden. Gediegene Ruhe. Es geht im Landeskommando viel um Verwaltung, zivil-militärische Kooperationen und Katastrophenschutz, man organisiert die Unterstützung befreundeter Streitkräfte anderer Nationen im Land, ist Ansprechpartner für Familien von Soldaten im Auslandseinsatz und für Reservisten. Im Nordteil der Kaserne steht nun ein Leistungszentrum des FC Bayern. Sollte den Soldaten mal langweilig sein, wovon natürlich nicht auszugehen ist, lässt sich ein Blick über den Zaun werfen und rätseln, welchen Jungkicker man später in der Bundesliga sehen könnte. Brendel senior besucht seinen Sohn in dessen Büro.

Detailansicht öffnen 63 Jahre im Dienst der Landesverteidigung: Andreas Brendel senior und Andreas Brendel junior. (Foto: Florian Peljak)

Welche Rolle spielt Idealismus bei der Berufswahl? Soldaten als "Staatsbürger in Uniform", deren Verständnis es ist, Werte und Normen des Staates zu schützen? Die sich dazu verpflichten, notfalls unter Einsatz ihres Lebens? "Wenn diese Facette fehlt, wird man sicher nicht Berufssoldat", sagt Oberst Brendel. "Aber es ist auch nicht der alleinige Grund. Bei mir waren es auch die Karrierechancen - ich wollte studieren und fliegen, das hat sich früh abgezeichnet." Diesen Wunsch hat er durchgezogen, auch in der gesellschaftlich strittigen Phase der Achtziger: Rüstungsspirale, Nato-Doppelbeschluss, die Friedensbewegung. "Das wurde im Freundeskreis diskutiert, natürlich. Auf dem Gymnasium mussten wir Aufsätze dazu schreiben, mussten uns sachlich damit auseinandersetzen. Das hatte aber nicht den hochemotionalen Charakter wie in der öffentlichen Wahrnehmung." Damals habe sich bei ihm "eine konservative Grundeinstellung entwickelt." Keineswegs aber wurde er als Soldatenkind mit dem Wunsch, Soldat zu werden, geschnitten am Gymnasium. "Es war eine andere weltpolitische Lage - Kalter Krieg. Ich dachte mir vielleicht auch: Wenn wir schon existenziell bedroht sind, kann es nicht schaden, Profi zu sein."

"Als junger Mann sitzt man nicht zu Hause und sagt, ich will dienen und womöglich sterben", meint der Senior. "Man hat andere Anstöße, Familie gründen, eine Laufbahn mit Möglichkeiten. Und ich wollte auf keinen Fall einen Schreibtischberuf." Fast wäre er ja Priester geworden. Im Krieg war er, Jahrgang 1936, im oberbayerischen Peiting. "Die Luftflotten für das Bombardement in München sind immer über unsere Gegend geflogen. Als Kinder sind wir dagestanden, eine Armada von Flugzeugen war das, und am Horizont hat man manchmal in der Stadt den Lichtschein gesehen." Aus dieser Perspektive habe er "miterlebt, wie schrecklich das sein kann". Nach dem Krieg aber galt es, etwas zu werden. Höhere Schulplätze waren knapp, dem Pfarrer in Peiting kam die Idee mit dem erzbischöflichen Knabenseminar in Freising: Anstalt für Priesternachwuchs. Als Brendel später - "ehrlich wie ich bin" - gestand, dass er kein Pfarrer werden will, musste er die Schule verlassen.

Sein Vater war schon davor gestorben, ein Agrarlagerverwalter und wegen Herzleidens nicht zur Wehrmacht eingezogen. Brendel besuchte eine Ackerbauschule. Bis 1956 ein Bekannter die Bundeswehr als Option vorschlug. Diese war im Vorjahr erst gegründet worden. "Und sie ist schnell aufgewachsen, man hat Leute gebraucht."

Der Krieg war nicht lang her, das merkte der Anwärter rasch: Vorgesetzte waren oft Kriegsgediente, erzählten davon und wollten dem Nachwuchs zeigen, wie es da zugeht - mit einer Panzermine. "Da lagen wir in einer Gruppe drumherum und das wurde gezündet. Das wäre heute undenkbar." Auch Vorschriften seien später penibler geworden - "was wir am Anfang an Ersatzteilen unter der Hand besorgt haben, beim Nachbarbataillon oder den Alliierten". Und man habe mehr Dienst gemacht als heute, ohne geregelte Zeiten. Der Junior nennt die Arbeitszeitverordnung mit 42 Stunden. Sein Vater schmunzelt. "Ein Soldat ist immer im Dienst, hat's bei uns geheißen."

Detailansicht öffnen Sippen, Sitten, Soziotope - wie Familien heute leben, SZ-Serie.

Über allem schwebte der Kalte Krieg. Der Senior erinnert sich an die Kubakrise 1962. Da wurden schon die Fahrzeuge beladen und die Familien darauf vorbereitet, "dass es so weit sein kann, man musste immer damit rechnen in der Zeit. Ein Glück, dass es nie so weit gekommen ist". Beim Sohn kam es so weit - Auslandseinsätze, wenngleich ohne Kampfhandlungen. Im Irak hat er UN-Atomwaffen-Inspektoren geflogen, war in Kosovo und in Afghanistan. Einst waren es die Alten, die vom Einsatz erzählten. Nun sind es die Jüngeren.

Auch der Oberst sieht Veränderungen in seiner Dienstzeit. Außer dem Ende des Kalten Krieges nennt er den Beginn der Auslandseinsätze als Einschnitt; aber auch die Aussetzung der Wehrpflicht "mit dem personellen Tiefpunkt der Streitkräfte". Was den Beruf zu allen Zeiten ausmacht, ist die Mobilität: Der Senior hat eine Liste dabei, unter anderem Sonthofen, Straubing, (wo sein Sohn zur Welt kam), Hamburg, München. Dass er dort blieb und nicht weg wollte für höhere Aufgaben, lag an der Familie: Sein Sohn sollte in Ruhe Abitur machen, die Ehefrau ihren Job als Pädagogin; zu oft habe sie zuvor schon leiden müssen. Beim Junior ist die Liste noch stattlicher, es geht quer durch Deutschland und um die Welt.

Und ihr Blick auf die Lage 2019? "Heute hat die Gesellschaft den Bezug zur Bundeswehr verloren, wir werden nicht mal wohlwollend ignoriert", sagt der Oberst. Er wünsche sich eine "ehrliche Debatte", wozu die Bundeswehr nötig sei und welche Mittel sie dazu brauche. Denn die Wahrnehmung beschränke sich fast nur auf Materialpannen. Mit all den Schlagzeilen "beißt sich die Katze in den Schwanz: Junge Leute denken entweder, es ist nicht so wichtig, dabei zu sein; und wenn ich dabei bin, ist eh immer alles kaputt". Der Vater sagt, es schmerze ihn schon, was er in der Zeitung liest. "Aber ehrlich gesagt: Ich bin in einem Alter, da beschäftigt man sich mit anderen Dingen. Mit der Bundeswehr habe ich innerlich eigentlich abgeschossen."