7. Mai 2019, 18:49 Uhr SZ-Serie: Dem Schnabel nach Es ist ein Mädchen

Der SZ-Brachvogel überrascht die Experten: Ein Gentest zeigt, dass Schnepfinger weiblich ist. Mit ihrem Partner brütet die Schnepfingerin gerade im Königsauer Moos. Vier Eier liegen im Nest und werden gut beschützt

Von Christian Sebald

Nach monatelangem Warten steht nun endgültig fest, das Schnepfinger ein Weibchen ist. Anfang der Woche ist bei Friederike Herzog das Ergebnis des Gentests eingetroffen, den sie schon im Frühsommer 2018 in Auftrag gegeben hatte. "Danach ist Schnepfinger ein Weibchen", sagt die Biologin. "Ich bin komplett überrascht. In den letzten Wochen hatte ich immer fester geglaubt, dass unser Brachvogel ein Männchen ist." Aber das ist nicht die einzige Neuigkeit. Die Schnepfingerin, wie sie fortan heißen soll, hat ihren Partner wiedergefunden und mit ihm das Nest bezogen. "Im Nest liegen vier Eier", sagt Herzog. "Eltern und Nachwuchs in spe geht es bis jetzt richtig gut."

Damit die Schnepfingerin und ihr Partner ungestört bleiben, haben die Biologin Herzog und ihre Helfer im Großen-Brachvogel-Forschungsprojekt des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) um das Nest herum einen Elektrozaun aufgestellt. Er soll Marder und andere kleine und größere Räuber fernhalten, die auf die Vögel selbst oder deren Eier aus sind. Die sind so groß wie Hühnereier, aber deutlich spitzer und bräunlich oder grünlich gefleckt. Große Brachvögel zählen zu den seltensten heimischen Tieren, sie sind akut vom Aussterben bedroht. Um die Art zu retten, hat der LBV das aufwendige Forschungsprojekt gestartet. Herzog und ihr Team haben der Schnepfingerin und anderen Brachvögeln GPS-Sender umgeschnallt. Die Geräte schicken mehrmals am Tag via Handynetz Daten an die Computer in der LBV-Zentrale. So wollen die Forscher aufklären, was die Tieren alles treiben. Denn obwohl Brachvögel noch vor gar nicht so langer Zeit recht häufig waren in Bayern, weiß man nur wenig über sie. Die SZ hat die Schnepfingerin schon auf ihrem Flug in ihr Überwinterungsgebiet in Südspanien und wieder zurück begleitet.

Als sich die Schnepfingerin aufmachte nach Spanien, wusste noch niemand, dass sie ein Weibchen ist. Nun ist sie heimgekehrt und brütet mit ihrem Partner. Wenn alles gut geht, schlüpfen vier Küken. (Foto: Wolfgang Nerb/LBV)

Nun lautet die spannende Frage, ob die Schnepfingerin und ihr Partner dieses Jahr in ihrer niederbayerischen Heimat den Nachwuchs flügge bekommen. Das Königsauer Moos ist ein weitläufiges, vormaliges Niedermoor an der Unteren Isar zwischen Landshut und Wallersdorf. Zwar sind die meisten üppig blühenden Feuchtwiesen längst monotonen Kartoffel- und Rübenäckern gewichen. Dennoch gehört es zu den wenigen Gebieten in Bayern, in dem noch Große Brachvögel und andere Vogelarten leben, die direkt am Boden brüten. Die Schnepfingerin ist Mitte März in ihr Revier zurückgekehrt. Ihr Partner, der keinen Sender trägt und über den deshalb bisher nichts bekannt ist, ließ noch einige Zeit auf sich warten. Spätestens Mitte April jedoch dürfte auch er eingetroffen sein. In der letzten Aprilwoche entdeckte dann einer von Herzogs Helfern die Nistkuhle der beiden im Wiesengras samt vier Eiern darin. Zu dem Zeitpunkt war das Geschlecht des Vogels noch unklar.

Eigentlich sind Brachvogel-Männchen und Weibchen sehr gut zu unterscheiden. Männchen haben einen deutlich längeren und stärker nach unten gebogenen Schnabel als Weibchen. Außerdem sind sie etwas kleiner als Weibchen. Bei der Schnepfingerin sind diese Merkmale aber so wenig ausgeprägt, dass sich Herzog im Frühsommer 2018 nicht festlegen wollte, als sie den Vogel eingefangen hatte. Deshalb gab sie damals einen Gentest in Auftrag. Doch der zog sich hin. Und Herzog war immer mehr davon überzeugt, dass Schnepfinger ein Männchen ist.

Denn seit ihrer Rückkehr aus ihrem Überwinterungsgebiet in Südspanien zeigt die Schnepfingerin eine Angewohnheit, die Herzog und andere Experten in aller Regel nur von Männchen kennen: Sie übernachtet fernab ihres Reviers. Abends fliegt sie regelmäßig von ihrem Nest elf Kilometer nach Nordosten auf einen Kartoffelacker am Rande des Königsauer Mooses und verbringt dort die Nacht. Frühmorgens kehrt sie zurück zum Nest. Das Ganze ist eine Vorsichtsmaßnahme. Die Schnepfingerin will damit verhindern, dass Fressfeinde auf das Nest aufmerksam werden. "Aber wir kennen dieses Verhalten halt in aller Regel nur von Brachvogel-Männchen, auch in der Literatur wird es den Männchen zugeschrieben", sagt Herzog. "Dass es auch Weibchen an den Tag legen, habe ich nicht erwartet."

Aber natürlich engagiert sich die Schnepfingerin auch beim Brüten. Gleich nach ihrer Ankunft frühmorgens wird der Platz auf dem Gelege gewechselt. Dieser Wechsel findet ebenfalls nach einem strengen Sicherheitsritual statt. Die Schnepfingerin setzt nicht etwa direkt am Gelege auf. Sondern sie kündigt sich noch in der Luft mit einem Ruf an. Dann landet sie mindestens 20 Meter vom Nest entfernt auf dem Boden. Sie duckt sich tief in das Gras. Und erst jetzt stapft sie - für alle anderen in der Umgebung möglichst unsichtbar - zum Nest und nimmt auf dem Gelege Platz. Die nächsten Stunden bleibt sie still auf ihren vier Eiern sitzen.

Ihr Partner verhält sich beim Abflug genauso. Tief gebückt entfernt er sich ebenfalls mindestens 20 Meter vom Gelege, bevor er sich in die Luft erhebt. "Je weniger Wirbel unmittelbar am Nest herrscht", sagt Herzog dazu, "desto größer sind die Chancen, dass es unentdeckt bleibt." Vor allem aus der Luft, wo Rabenkrähen und Rohrweihen unablässig nach Beute am Boden Ausschau halten. Maximal vier Mal am Tag wechselt sich ein Brachvogelpaar beim Brüten ab. Bei der Schnepfingerin ging die Strategie auf - bisher zumindest. Weder aus der Luft, noch am Boden hat sich ein ungebetener Gast dem Nest genähert. "Die Brut ist schon weit fortgeschritten", sagt Herzog. "Wir sind guter Dinge, dass alle Jungen schlüpfen werden."