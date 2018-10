18. Oktober 2018, 18:22 Uhr SZ-Serie: Dem Schnabel nach Ein Vogel geht auf Sendung

Gerade mal 17 Gramm wiegt das GPS-Modul, das der SZ-Brachvogel Schnepfinger auf seinem Rücken trägt. Standort, Temperatur und sogar Flughöhe misst das Gerät mit verblüffender Präzision - bis es irgendwann von selbst abfällt

Von Christian Sebald

52 Millimeter lang, 27 Millimeter breit und 18 Millimeter hoch: Das sind die Maße des GPS-Senders und des Solarmoduls, die jeden Tag die Daten übermitteln, wo Schnepfinger gerade herumschwirrt. Das 17 Gramm leichten Geräte, die der SZ-Brachvogel und die anderen Brachvögel in dem Forschungsprojekt des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) auf dem Rücken tragen, sind kleine Wunderwerke der Technik. Der GPS-Sender arbeitet so exakt, dass Andreas von Lindeiner und die anderen LBV-Ornithologen am Computern im mittelfränkischen Hilpoltstein auf zehn Meter genau nachvollziehen können, was Schnepfinger 2200 Kilometer Luftlinie entfernt an der andalusischen Costa de la Luz im Nationalpark Coto de Doñana treibt.

Der LBV will mit seinem Brachvogel-Forschungsprojekt herausbekommen, was Schnepfinger und die anderen Brachvögel den lieben langen Tag alles treiben - in ihren Überwinterungsgebieten genauso wie während der Brutzeit in Bayern und natürlich auf den Flügen hin und her zwischen der iberischen Halbinsel und dem Freistaat. Denn die Brachvögel, die zu den am strengsten geschützten Tieren zählen, stehen ja in Bayern nicht nur kurz vor dem Aussterben. Sondern sie zählen zu den Arten, denen die Vogelschützer und die Naturschutzbehörden seit vielen Jahren mit Millionenaufwand und immensem Personaleinsatz wieder auf die Beine zu helfen versuchen. Bislang ohne große Erfolge. Deshalb wollen Lindeiner und Co nun erforschen, warum die Mühen nichts fruchten. Dazu brauchen sie möglichst viele und möglichst genaue Daten über die Lebensweise der Schnepfenart. Und die liefern ihnen die hochmodernen GPS-Sender, die übrigens ein polnisches Fabrikat sind.

Denn die Geräte sind nicht nur ungeheuer exakt. In sie sind Thermometer integriert, welche die Körpertemperatur der Vögel messen und den Forschern Rückschlüsse ermöglichen, ob es den Brachvögeln von der Gesundheit und der Fitness her gut geht. Außerdem enthalten sie Beschleunigungsmesser, die anzeigen, ob Schnepfinger gerade startet, in der Luft unterwegs ist, oder sich irgendwo niederlassen will. "Der Höhenmesser hingegen, der melden soll, wie viele Meter über Grund Schnepfinger unterwegs ist, arbeitet nicht wirklich zuverlässig", sagt Lindeiner. "Aber letztlich ist es ist es für uns nicht so wichtig, ob Schnepfinger gerade 30 Meter hoch in der Luft ist oder 50."

Und dann haben die GPS-Geräte noch eine besonders raffinierte Funktion. Sie lassen sich von der LBV-Zentrale in Hilpoltstein steuern. "Wir können je nach Bedarf alle möglichen Intervalle auswählen, wann wir neue Daten von Schnepfinger haben wollen", sagt Lindeiner. "Jetzt, im Überwinterungsgebiet, reicht es einmal am Tag völlig aus. Während des Hinflugs nach Andalusien haben wir alle fünf oder sechs Stunden wissen wollen, wo er gerade ist." Und in der besonders sensiblen Brutzeit werden Lindeiner und seine Leute sogar jede halbe Stunde Daten von Schnepfinger abrufen.

Seine Energie holt sich der Sender von einem leistungsstarken Solarmodul, das sich auflädt, wann immer sich ein wenig die Sonne zeigt. "Eine Ladung hält eine ganze Zeit vor", sagt Lindeiner. "Mit einer Ladung kann das Gerät hundert Datenpunkte generieren." Außerdem sind Sender und Solarmodul wasserdicht in eine Plastikhülle eingeschweißt, damit sie Wind und Wetter trotzen. Anders als Satelliten-Sender, die ebenfalls in der Ornithologie verwendet werden, kommen GPS-Sender ohne Antenne aus, sie übermitteln ihre Daten über das Handynetz. Für so viel Hightech sind die Geräte außerdem vergleichsweise billig. Eine GPS-Sendeeinheit kostet 800 Euro, vom zweiten Jahr an kommen 160 Euro Handygebühren pro Jahr hinzu.

Der Satelliten-Sender, den die LBV-Leute vor vier Jahren in ihrem Kuckuck-Forschungsprojekt Käpt'n Kuck auf dessen Winterflug ins zentralafrikanische Kongo-Becken umgeschnallt hatten, war sehr viel teurer. Er kostete nicht nur 3500 Euro pro Stück. Sondern auch 600 Dollar Monatsgebühr dafür, dass die Flugdaten von Käpt'n Kuck via Satellit nach Hilpoltstein gefunkt wurden. Im Gegensatz zu Schnepfingers GPS-Gerät funkt so ein Satelliten-Sender bestenfalls einmal am Tag, wenn der Satellit hoch oben im All über ihn hinweg fliegt. Die Intervalle können aber auch deutlich länger sein. Und Satelliten-Sender sind sehr viel weniger genau. "Ihre Unschärfe beträgt einen halben Kilometer", sagt Lindeiner, "was freilich nicht weiter schlimm ist." Anders als bei Schnepfinger ging es dem LBV bei Käpt'n Kuck und dessen Artgenossen nämlich um Basisdaten. "Bei Käpt'n Kuck war es eine zentrale Erkenntnis, dass er 2200 Kilometer nonstop über die Sahara hinweg und alles in allem 6500 Kilometer weit ins Kongo-Becken geflogen ist", sagt Lindeiner. "Ob der dann dort unten 500 Meter weiter links im Regenwald saß oder 500 Meter weiter rechts, war nicht entscheidend."

Diese Unschärfe ist auch der Grund, warum die LBV-Leute in ihrem Kuckuck-Forschungsprojekt keine Chance hatten, die besenderten Vögel wieder einzufangen und ihnen die Geräte abzunehmen. Bei Schnepfinger wissen sie immer sehr genau, wo er sich aufhält. Deshalb werden sie ihn und die anderen Brachvögel in dem Projekt - kurz bevor die Solarmodule sich endgültig erschöpft haben - wieder einfangen und ihnen die Geräte abnehmen.