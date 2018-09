17. September 2018, 19:00 Uhr SZ-Serie: Bayern-Inventar, Folge 11 Der Mythos lebt weiter

In Bubenreuth spielen Gitarren noch immer eine große Rolle. Und sie helfen bei der Integration

Von Maximilian Gerl, Bubenreuth

Am Anfang steht ein Pflichtritual, ohne das jeder Ton schief zu werden droht: das Stimmen. Hussein Rahimi greift in die erste Saite. Anspielen, hören, Wirbel justieren, anspielen, hören, nächste Saite. Fritz Gembala ist sichtlich stolz auf seinen Schüler, erzählt von dessen Fortschritten an der Gitarre, von Tonleitern und Griffen. Dann sucht er die Noten zum ersten Lied des Abends heraus, "Love is all around" von den Troggs. Bevor er selbst in die Saiten greift, zitiert er die erste Zeile: ...