18. September 2018, 07:43 Uhr Sulzfeld im Grabfeld Viehtransporter mit 90 Schweinen kippt um

Das Fahrzeug hatte etwa 90 Tieren an Bord.

Bei dem Unfall zwischen Sulzfeld im Grabfeld und Oberlauringen verenden 30 Tiere.

Etwa 30 Schweine sind beim Unfall eines Viehtransporters in Unterfranken verendet. Das Fahrzeug mit etwa 90 Tieren an Bord war in der Nacht zu Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten und umgekippt, wie die Polizei mitteilte.

Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Staatsstraße zwischen Sulzfeld im Grabfeld (Landkreis Rhön-Grabfeld) und Oberlauringen (Landkreis Schweinfurt) war über mehrere Stunden bis in den frühen Morgen gesperrt.