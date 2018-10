19. Oktober 2018, 19:40 Uhr Sünching Mofa aufs Dreifache frisiert

Statt dem erlaubten Tempo 25 hat ein 17-Jähriger in der Oberpfalz sein Mofa auf stattliche 84 Stundenkilometer frisiert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat der Jugendliche aus dem Landkreis Regensburg die sogenannten Distanzringe am Mofa entfernt und die Motorleistung somit um mehr als das Dreifache erhöht. Diese Fahrzeuge seien aber nicht für solche hohen Geschwindigkeiten ausgelegt, betonte die Polizei: Die Gefahr von Unfällen steige. Der 17-Jährige hatte lediglich eine Fahrerlaubnis für ein Mofa mit maximal 25 Stundenkilometer.